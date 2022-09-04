Події

13:10 04.09.2022

Площа пожеж на півночі Казахстану перевищила 40 тис. га, одна людина загинула - МНС

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У Костанайській області Казахстану площа пожежі збільшилася до 43 тис.га, повідомив глава МНС республіки Юрій Ільїн.

"Загальна площа загоряння становить понад 43 тисячі гектарів зі 106 тисяч лісового фонду цього лісництва. Є вісім активних осередків, де ймовірне виникнення загоряння, зокрема верхового", - сказав Ільїн на брифінгу в неділю.

Станом на 23:00 суботи загальна площа пожежі становила 9,4 тис. га.

За словами міністра, для недопущення поширення вогню на житлові споруди в населених пунктах створено три бойові ділянки, де активно ведеться робота силами підрозділів МНС та інших структур.

У селі Аманкарагай Костанайської області під час розбору завалів після пожежі знайдений мертвим 86-річний чоловік, повідомив також Ільїн.

"Сьогодні зранку ми під час розбору завалів в населеному пункті Аманкарагай виявили факт загибелі людини. Це інвалід 1936 року народження", - сказав Ільїн.

За даними Ільїна, встановлено, що дільничний інспектор сповістив чоловіка про евакуацію, але літній чоловік відмовився їхати з села.

"Проте слідчі заходи за фактом загибелі людини будуть проводитися", - зазначив глава МНС.

Як повідомлялося, в Костанайській області з 2 вересня горять кілька лісових масивів. Гасіння ускладнюється спекотною погодою і сильним вітром.

Через пожежі евакуйовано понад 840 осіб із сіл Озерне, Аманкарагай, Калініно, Лісове. Вогнем знищено та пошкоджено 108 будівель. За даними МНС, внаслідок пожеж постраждали 10 осіб, загинув 86-річний чоловік-інвалід, який відмовився від евакуації.

Теги: #казахстан #пожежа

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