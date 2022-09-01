1 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 190 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 190 RUSSIAN AGRESSION

1 вересня стартує Всесвітній місяць поінформованості про хворобу Альцгеймера, в Україні – День знань. Традиційно цього дня розпочинається новий навчальний рік. У перший день осені у світі також відзначають День пам'яті початку Другої світової війни, День незалежності в Узбекистані, Польщі – День ветеранів, на Тайвані – День журналіста, в Японії – День запобігання стихійним лихам.

Цього дня, 1902 року, відбулася прем'єра першого у світі науково-фантастичного фільму "Подорож на Місяць", а 1985 - в Атлантичному океані знайшли уламки лайнера "Титанік".

Православна церква вшановує пам'ять трьох мучеників Газських — Тимофія, Агапія та Фекли.

День знань

1 вересня 2022 року стане найбільш складнішим для українських школярів за час незалежності України.

Навчальний рік розпочнеться в умовах воєнного стану, оголошеного в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення, і весь навчальний процес буде підпорядкований логіці воєнного часу.

Уроки проходитимуть офлайн у відносно безпечних регіонах та за наявності у школах укриттів. Школярі Харкова, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя навчатимуться дистанційно.

Формат навчального процесу визначатиметься рішенням ВДА залежно від ситуації із безпекою у кожному конкретному населеному пункті. Це можуть бути як онлайн-уроки, так і змішаний режим (онлайн + дистанційно).

У новому навчальному році через військову агресію РФ зміниться програма деяких шкільних предметів, зокрема світової літератури, історії України та всесвітньої історії. На уроках "Захист України" дітям розповідатимуть про правила поведінки із вибухонебезпечними предметами, посилять патріотичне виховання.

Ще цього дня:

1919 - У ніч з 31 серпня на 1 вересня в результаті тактичних прорахунків командування столицю України було здано денікінцям під керівництвом генерала Бредова;

1923 - Великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1964 – У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";

1996 - В Україні запроваджено національну валюту - гривню;

2001 - Покарання стратою в українському судочинстві замінили на довічне ув'язнення;

2006 - У Криму почав працювати перший у світі кримськотатарський телеканал ATR;

2008 – Відбувся прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України".

Церковне свято

У цей день відзначається пам'ять трьох мучеників Газських - Тимофія, Агапія та Фекли, які постраждали за віру у 304-306 роках. Відомо, що Тимофій з юності вивчав Святе Письмо і мав дар красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства. Під час гонінь на християн за царювання імператорів Діоклетіана і Максиміліана Тимофія привели на суд і обвинуватили у злочинах проти язичницьких божеств. Незважаючи на тортури, мученик не зрікся своєї віри, а навпаки, виступив із проповіддю про Ісуса Христа та його любов до всіх людей. За завзятість у переконаннях його засудили до спалення.

Одночасно в Газі постраждали за справжню віру мученики Агапій і Фекла. Язичники віддали їх на поталу диким звірам.

Ще 1 вересня у церковному календарі – день пам'яті мученика Андрія Стратилата. Андрій Стратилат був ранньохристиянським святим, мучеником та римським воїном. Служив у війську Сирії за часів правління імператора Максиміліана. Під час бою Андрій разом із дружиною переміг ворога, помолившись Ісусу. Воїни побачили, що Господь допоміг виграти війну, і всі разом звернулися до віри Христової. Коли Андрій повернувся додому, його ув'язнили і довго катували. Проте імператор боявся заворушень у війську, тому відпустив його.

Іменини: Андрій, Микола, Тимофій, Текла