1 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 555 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 555 RUSSIAN AGRESSION

1 вересня відзначають День знань, День пам'яті початку Другої світової війни, Всесвітній день відбитків пальців, Всесвітній день миру в Німеччині (з 1966 року), Всесвітній день молитви за творіння, Всесвітній день написання листів, Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

В Узбекистані - День незалежності. У Литві - День Вільнюса. У Словаччині - День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять трьох мучеників Газських - Тимофія, Агапія і Векли.

Із початком церковного новоліття, 1 вересня, православна церква України переходить на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати нерухомих свят, постів, общниць, дні пам'яті святих змістяться на 13 днів назад.

День знань

1-го вересня лунають привітання на адресу учнів і викладачів, це день квітів і листівок, це свято, яке не оминають своєю увагою керівники міст і районів, адміністрації найрізноманітніших рангів. Це такий собі підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу.

Це завжди був робочий і навчальний день, коли в школах, розпочинаючи новий навчальний рік, проводять урочисті лінійки та різноманітні святкові заходи, на яких особливу увагу приділяють, звісно ж, першокласникам, тим, хто вперше сідає за шкільну парту. Для решти учнів і студентів цей день також наповнений різноманітними святковими заходами. Першим уроком у шкільних навчальних закладах проводять Урок Миру, потім уроки тривають за звичними розкладами, але, як правило, з особливою лояльністю з боку викладацького складу.

Цього року Міністерство освіти і науки України запропонувало вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я.

Урок про підтримку та важливість психічного здоров'я складено для двох вікових категорій, а саме для 1-6 та 7-11 класів.

Із початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей, а до стресу, спричиненого війною, додасться потреба взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до навчання в нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками та опікунами.

Усе це вимагатиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості в собі та переживань.

У зв'язку з чим, Міносвіти пропонує урок "Ти як? Повертаємося до школи!", який навчить дітей кількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті.

Матеріали уроку містять відеозвернення психологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Очікується, що у 2023/2024 навчальному році до українських шкіл підуть 340 тисяч першокласників. А до шкіл Києва майже 25 тис. першокласників, що близько до показників довоєнного часу.

Ще цього дня:

1902 - Відбулася прем'єра першого у світі науково-фантастичного фільму "Подорож на Місяць";

1923 - Великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1939 - Нападом Німеччини на Польщу почалася Друга світова війна в Європі;

1964 - У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";

1996 - В Україні запроваджено національну валюту - гривню;

2001 - Покарання смертною карою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням;

2006 - У Криму почав працювати перший у світі кримськотатарський телеканал ATR;

2008 - Прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України";

2014 - Вихід українських сил із Луганського аеропорту під час Війни на сході України;

2017 - У німецькому місті Гамбург офіційно відкрито європейський рентгенівський безконтактний електронний лазер (XFEL).

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять трьох мучеників Газських - Тимофія, Агапія і Векли, які постраждали за віру в 304-306 роках. Відомо, що Тимофій з юнацьких років вивчав Святе Письмо і мав дар красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства. Під час гонінь на християн за царювання імператорів Діоклетіана і Максиміліана Тимофія привели на суд і звинуватили у злочинах проти язичницьких божеств. Незважаючи на тортури, мученик не зрікся своєї віри, а навпаки, виголосив проповідь про Ісуса Христа і його любов до всіх людей. За завзятість у переконаннях його засудили до спалення.

Водночас у тому ж місті Газі постраждали за істинну віру мученики Агапій і Векла. Язичники віддали їх на поталу диким звірам.

Іменини: Андрій, Миколай, Тимофій, Текля.