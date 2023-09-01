Події

07:01 01.09.2023

1 вересня: Яке сьогодні свято

4 хв читати
1 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 555 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 555 RUSSIAN AGRESSION

1 вересня відзначають День знань, День пам'яті початку Другої світової війни, Всесвітній день відбитків пальців, Всесвітній день миру в Німеччині (з 1966 року), Всесвітній день молитви за творіння, Всесвітній день написання листів, Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

В Узбекистані - День незалежності. У Литві - День Вільнюса. У Словаччині - День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять трьох мучеників Газських - Тимофія, Агапія і Векли.

Із початком церковного новоліття, 1 вересня, православна церква України переходить на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати нерухомих свят, постів, общниць, дні пам'яті святих змістяться на 13 днів назад.

День знань

1-го вересня лунають привітання на адресу учнів і викладачів, це день квітів і листівок, це свято, яке не оминають своєю увагою керівники міст і районів, адміністрації найрізноманітніших рангів. Це такий собі підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу.

Це завжди був робочий і навчальний день, коли в школах, розпочинаючи новий навчальний рік, проводять урочисті лінійки та різноманітні святкові заходи, на яких особливу увагу приділяють, звісно ж, першокласникам, тим, хто вперше сідає за шкільну парту. Для решти учнів і студентів цей день також наповнений різноманітними святковими заходами. Першим уроком у шкільних навчальних закладах проводять Урок Миру, потім уроки тривають за звичними розкладами, але, як правило, з особливою лояльністю з боку викладацького складу.

Цього року Міністерство освіти і науки України запропонувало вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я.

Урок про підтримку та важливість психічного здоров'я складено для двох вікових категорій, а саме для 1-6 та 7-11 класів.

Із початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей, а до стресу, спричиненого війною, додасться потреба взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до навчання в нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками та опікунами.

Усе це вимагатиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості в собі та переживань.

У зв'язку з чим, Міносвіти пропонує урок "Ти як? Повертаємося до школи!", який навчить дітей кількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті.

Матеріали уроку містять відеозвернення психологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Очікується, що у 2023/2024 навчальному році до українських шкіл підуть 340 тисяч першокласників. А до шкіл Києва майже 25 тис. першокласників, що близько до показників довоєнного часу.

Ще цього дня:

1902 - Відбулася прем'єра першого у світі науково-фантастичного фільму "Подорож на Місяць";

1923 - Великий кантоський землетрус у Східній Японії;

1939 - Нападом Німеччини на Польщу почалася Друга світова війна в Європі;

1964 - У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: "Україна";

1996 - В Україні запроваджено національну валюту - гривню;

2001 - Покарання смертною карою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням;

2006 - У Криму почав працювати перший у світі кримськотатарський телеканал ATR;

2008 - Прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України";

2014 - Вихід українських сил із Луганського аеропорту під час Війни на сході України;

2017 - У німецькому місті Гамбург офіційно відкрито європейський рентгенівський безконтактний електронний лазер (XFEL).

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять трьох мучеників Газських - Тимофія, Агапія і Векли, які постраждали за віру в 304-306 роках. Відомо, що Тимофій з юнацьких років вивчав Святе Письмо і мав дар красномовства, завдяки чому став відомим проповідником християнства. Під час гонінь на християн за царювання імператорів Діоклетіана і Максиміліана Тимофія привели на суд і звинуватили у злочинах проти язичницьких божеств. Незважаючи на тортури, мученик не зрікся своєї віри, а навпаки, виголосив проповідь про Ісуса Христа і його любов до всіх людей. За завзятість у переконаннях його засудили до спалення.

Водночас у тому ж місті Газі постраждали за істинну віру мученики Агапій і Векла. Язичники віддали їх на поталу диким звірам.

Іменини: Андрій, Миколай, Тимофій, Текля.

Теги: #1_вересня #день_знань

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 28.08.2023
У Полтавській області заборонили святкові заходи до 1 вересня

У Полтавській області заборонили святкові заходи до 1 вересня

06:40 01.09.2022
1 вересня: Цей день в Україні та в світі

1 вересня: Цей день в Україні та в світі

11:52 30.08.2022
У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями - Міносвіти

У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями - Міносвіти

09:12 01.09.2021
Шкарлет: Ми впевнено йдемо шляхом перетворення України в освітньо-інноваційний хаб міжнародного значення

Шкарлет: Ми впевнено йдемо шляхом перетворення України в освітньо-інноваційний хаб міжнародного значення

07:00 01.09.2021
1 вересня: Яке сьогодні свято

1 вересня: Яке сьогодні свято

16:31 30.08.2021
1 вересня в деяких областях України дощитиме

1 вересня в деяких областях України дощитиме

09:04 01.09.2018
Держава в пріоритетному порядку піклується про інтелектуальне збагачення молодих поколінь

Держава в пріоритетному порядку піклується про інтелектуальне збагачення молодих поколінь

12:39 31.08.2018
Супрун закликає відмовитися від шкільних лінійок 1 вересня як пережитку радянської традиції

Супрун закликає відмовитися від шкільних лінійок 1 вересня як пережитку радянської традиції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

Мінцифри та Міносвіти готують дуже позитивну новацію для школярів – Зеленський

Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

Міноборони: Низці українських ЗМІ запропонували оприлюднити інформацію з ознаками спланованої кампанії з дискредитації роботи відомства та ЗСУ

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

Окупанти вранці атакували Нікопольський район із артилерії, обійшлося без постраждалих

ЗС України досягли паритету в контрбатарейних боях із росіянами

Противник безуспішно наступав на двох напрямках, за добу на фронті відбулося понад 25 бойових зіткнень

Українська авіація завдала по місцях скупчення окупантів 14 ударів за добу

Окупанти завдали 44 авіаудари і 70 обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

Пентагон замовив ракети AMRAAM для України на суму $192 млн.

Окупанти 27 разів обстріляли Сумщину за добу – ОВА

США оголосили санкції росіянину та громадянину КНДР, причетним до розробки зброї масового знищення у Північній Кореї – Мінфін

Генсек ООН направив МЗС Росії "конкретні пропозиції" для поновлення Чорноморської зернової угоди - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА