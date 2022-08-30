Вілкул підтверджує вибухи, що пролунали раніше у Кривому Розі

У Кривому Розі ввечері у понеділок лунали вибухи, але панікувати не варто, повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Спочатку про вибухи, які всі чули ввечері. Я не даватиму зараз детальної інформації, щоб не допомагати ворогові, який уважно дивиться мої брифінги. Коротко скажу – все нормально і всі панічні повідомлення в мережах про пожежі, скупчення машин швидкої допомоги не відповідають дійсності", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що у місті ситуація стабільна і контролюється військовою адміністрацією та Збройними силами України. Усі органи влади, комунальні підприємства, соціальні установи, міський комунальний транспорт працюють стабільно.