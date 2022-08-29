Zakaz.ua відновив доставку продуктів з Меtrо

Всеукраїнський сервіс доставки Zakaz.ua після вимушеної довготривалої паузи відновив співпрацю з "Меtrо Україна", з 29 серпня почав доставляти продукти у Києві одночасно із трьох торгових центрів мережі, повідомили у пресслужбі ритейлера.

"Наша успішна співпраця з мережею Metro почалася ще у 2013 році. Після вимушеної перерви (після 24 лютого) ми нарешті відновили доставку з "Меtrо Україна". Починаємо відкриття зі столиці і плануємо найближчими тижнями доставляти також в інших містах України", – цитує пресслужба слова CEO компанії Zakaz.ua Андрія Курського.

У повідомленні уточнено, що замовити доставку можна на сайті metro.zakaz.ua або у мобільному застосунку. Асортимент товарів онлайн-вітрини налічує понад 12 тисяч одиниць.

"Метро Кеш енд Керрі Україна" засновано у 2003 році. Об'єднує 23 класичні центри оптової торгівлі Metro Cash&Carry у найбільших містах України: Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також трьома магазинами оптової торгівлі "Бери-Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.

За даними компанії, обсяг її продажу за підсумками 2019/2020 фінансового року (жовтень 2019 – вересень 2020) становив EUR754 млн.

"Метро Кеш енд Керрі Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торгових компаній.