Події

12:34 28.08.2022

За попередніми даними нічний ракетний удар по Південному було завдано С-300

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За фактом ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по м. Південне Харківської області, розпочато досудове розслідування, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Окупанти влучили в територію нефункціонуючого дитячого табору: пошкоджено адмінбудівлю, житловий корпус та їдальню. Унаслідок обстрілу утворилася воронка розміром 3x5 метрів. Попередньо, окупанти випустили по місту ракету типу С-300", - йдеться в повідомленні.

Також розпочато розслідування за фактом артобстрілу Золочева в суботу ввечері (був поранений 71-річний чоловік) і нічного обстрілу Слатина (повністю зруйнований приватний будинок, поранений 60-річний чоловік). Всі кримінальні провадження розслідуються як порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріл

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