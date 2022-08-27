Держдеп США повідомив про загибель американця в боях в Україні - ЗМІ

Американський громадянин загинув під час військових дій в Україні, пише Newsweek з посиланням на неназваного представника Держдепартаменту США.

"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні", - заявив співрозмовник журналу.

Він додав, що утримається від подальших коментарів з поваги до приватного життя сім'ї загиблого.

"Ще раз повторюємо, що громадяни США не мають їздити в Україну у зв'язку з активним збройним конфліктом", - наводить Newsweek слова представника зовнішньополітичного відомства.

Американцям слід залишити Україну негайно, "використовуючи комерційний або інший доступний наземний транспорт", наголосив він.

Російські ЗМІ опублікували фото документів, які нібито були виявлені при загиблому. Вони були на ім'я громадянина США, уродженця Мемфіса, Алана Джошуа, 1998 року народження.