27 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 185 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 185 RUSSIAN AGRESSION

27 серпня у світі відзначають Міжнародну ніч кажанів, в Україні – День авіації і День сала, у Фінляндії – День природи, в Молдові - День незалежності, у Німеччині – Фестиваль "Довга ніч Музеїв" у Берліні, в Ірані – День фармацевта.

Православна церква вшановує пам'ять біблійного пророка Міхея. Сьогодні передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, останній день Успенського посту.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Міжнародна ніч кажанів

Мета свята – привернути увагу громадськості до проблем рукокрилих та їхньої охорони, а також розвінчати міфи навколо звірків, оскільки багато людей відчувають невиправданий забобонний страх, вважаючи їх вампірами.

Насправді кажани – дивовижні ссавці, які завдяки своїй будові опанували мистецтво польоту. Чотири довгі пальці сильно розвинених передніх кінцівок підтримують крило. Довгий вузький хвіст, що дорівнює довжині голови, також обтягнутий літальною перетинкою. Пальці задніх кінцівок із кігтями вільні від перетинки: ними кажани чіпляються за гілки та виступи, щоб повиснути вниз головою.

Тому, що кажани ведуть нічний спосіб життя, є пояснення. У них дуже слабкий зір, пристосований лише до темряви. Проте у них чудово розвинені нюх і слух, які допомагають полювати і орієнтуватися в просторі, а також унікальна здатність до ехолотування, яку крім них мають лише дельфіни.

День авіації України

Професійне свято цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості та транспорту – День авіації – святкують в Україні в останню суботу серпня.

Його встановлено Указом президента України № 305/93 від 16 серпня 1993 року, "на підтримку ініціативи працівників авіаційної промисловості та транспорту України". 1996 року до цього закону було внесено доповнення про те, щоб вшановувати цього дня і військових авіаторів.

У 2007 році президент України Віктор Ющенко заснував для військових авіаторів власне свято — День Повітряних сил Збройних сил України, ухваливши святкувати його в першу неділю серпня.

Повітряний рух України охоплює 5 районів польотної інформації. Створено об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху.

День сала

27 серпня відзначають День сала. Це свято люблять не лише українці, а й численні туристи. До війни по всій країні організовували масові заходи, конкурси з дегустацією страв, які приготували з його використанням: торти, профітролі і навіть справжні роли з начинкою з сала.

Свіже сало – цінний продукт, джерело численних мікроелементів, котре попереджає розвиток запальних захворювань.

У цей день:

1913 - О 18 годині 10 хвилин Петро Нестеров на літаку "Ньєпор"-IV піднявся над київським Сирецьким військовим аеродромом і на висоті 600 метрів вперше у світі здійснив знамениту "мертву петлю", що згодом стала називатися "петлею Нестерова";

1916 – Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорщині;

1919 – Під час наступу на Київ Армія УНР звільнила Житомир, Білу Церкву та Васильків;

1934 – Ухвалено постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва;

1955 - Вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса;

1959 – У СРСР ухвалено постанову про нагородження випускників шкіл медалями;

1977 – На Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.

Церковне свято

Свято встановлено на честь одного з так званих "малих" біблійних пророків Михея, який жив у Юдеї у 8 столітті до нашої ери. Михея вважають автором пророчої книги, а також основоположником тенденції спрощувати суть юдаїзму.

Вважається, що Михей першим із пророків передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її лідерів. Однак, зустрічається в нього і пророцтво, що вселяє надію, — про прихід Месії.

27 серпня – останній день Успенського посту. Починається осінній м'ясоїд – час весіль.

Іменини: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір.