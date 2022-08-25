Джонсон став власником картки лояльності "Укрзалізниці" №001

"Укрзалізниця" вручила прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону картку лояльності №001, повідомив голова правління держкомпанії Олександр Камишін.

"Подарували нашу картку лояльності №001 одному з наших найулюбленіших мандрівників – Борису Джонсону. Сьогодні прем'єр-міністр уже втретє успішно прибув до Києва з "Укрзалізницею", – написав Камишін у твіттері.

На конверті до картки також зазначено: "Для найбільшого друга України з повагою та любов'ю від "Укрзалізниці".