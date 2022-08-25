Події

07:30 25.08.2022

Джонсон став власником картки лояльності "Укрзалізниці" №001

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Джонсон став власником картки лояльності "Укрзалізниці" №001

"Укрзалізниця" вручила прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону картку лояльності №001, повідомив голова правління держкомпанії Олександр Камишін.

"Подарували нашу картку лояльності №001 одному з наших найулюбленіших мандрівників – Борису Джонсону. Сьогодні прем'єр-міністр уже втретє успішно прибув до Києва з "Укрзалізницею", – написав Камишін у твіттері.

На конверті до картки також зазначено: "Для найбільшого друга України з повагою та любов'ю від "Укрзалізниці".

 

 

Теги: #укрзализныця #джонсон

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