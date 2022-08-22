Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство Дугіної, не має жодного стосунку до полку "Азов" - заява

Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов", сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над українськими військовополоненими "Азов".

"Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували ФСБ у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу. Так званий документ, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дар'ї Дугіної, насправді є не більше ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями", - йдеться у заяві, оприлюдненій у телеграм-каналі.

У полку наголосили, що у такий спосіб РФ підігріває громадську думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища над українськими полоненими.

"Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого трибуналу не відбулося", - закликали в "Азові".

Раніше у ФСБ РФ заявили, що вбивство Дар'ї Дугіної - дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна - розкрито, звинувативши в причетності Україну. З моменту підриву автомобіля минуло дві доби.

У вбивстві ФСБ підозрює громадянку України Наталю Вовк, яка 23 липня приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою.

Напередодні у Підмосков'ї в районі селища Великі Вяземи підірвали автомобіль, що належить російському пропагандисту Олександру Дугіну. У машині була дочка Дугіна, яка загинула на місці. Сам пропагандист, за повідомленнями росЗМІ, після загибелі доньки потрапив до лікарні.