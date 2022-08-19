Події

07:04 19.08.2022

У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

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У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті в ніч проти п'ятниці. Звернув увагу на тимчасові перебої із викликом екстрених служб.

"Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь у укриттях до відбою повітряної тривоги!", – написав він у телеграм-каналі.

Сєнкевич також зазначив, що у Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 (пожежники/рятувальники) і 112 (служба екстреної допомоги).

"У разі потреби телефонуйте за міськими номерами: (0512) 30 45 17; (0512) 30 45 18", – додав міський голова.

 

 

 

Теги: #миколаїв #вибухи

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