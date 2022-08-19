У Миколаєві потужні вибухи, телефони екстрених служб тимчасово не працюють

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про потужні вибухи у місті в ніч проти п'ятниці. Звернув увагу на тимчасові перебої із викликом екстрених служб.

"Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь у укриттях до відбою повітряної тривоги!", – написав він у телеграм-каналі.

Сєнкевич також зазначив, що у Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 (пожежники/рятувальники) і 112 (служба екстреної допомоги).

"У разі потреби телефонуйте за міськими номерами: (0512) 30 45 17; (0512) 30 45 18", – додав міський голова.