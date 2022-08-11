Зеленський подякував українцям та іноземним громадянам за надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує
Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає вирішенню гуманітарних проблем, спричинених війною.
"Я хочу сьогодні подякувати також усім українцям і громадянам держав – нашим друзям, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, що створені цією війною", - сказав він у традиційному відеозверненні в четвер увечері.
"Тим, хто допомагає з житлом та роботою переселенцям. Тим, хто лікує та реабілітує поранених російськими обстрілами. Тим, хто доставляє на прифронтові території ліки, продукти харчування, засоби зв'язку. Тим, хто підтримує одиноких людей і сиріт цієї війни. І тим, хто допомагає відновлювати все те, що зруйнували російські терористи", - сказав він.
За словами президента, "це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може і не зможе нічого протиставити".