Події

15:52 09.08.2022

"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий - Подоляк

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"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий - Подоляк

"Корейський" сценарій закінчення війни в Україні неможливий, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання "ВВС-Україна" про можливе збереження української державності на території, меншій, ніж Україна на сьогодні, він сказав: "У цьому випадку це нескінченна війна. Це сценарій Мінська-2, 3, 4, 5, нескінченної війни. Тому що Росія - не Північна Корея. Російська Федерація щодо України не зупиниться на 38 паралелі. Вона йтиме далі, постійно далі - це і є сценарій нескінченної війни".

"Тобто ми підписали (договір про закінчення війни), вони переоснастили свою армію, мобілізували, ще більше нагріли пропагандою реваншистські настрої - і пішли далі забирати ще якусь територію", - вважає він.

За словами Подоляка, Росія пристосується до санкцій, поступово зламає консолідацію Європейського Союзу, отримає там формальних чи неформальних союзників, унаслідок чого розпочнеться нова війна за набагато гірших умов.

"Чому? А тому, що нам скажуть: ви тоді не довели все до кінця. Ви ж тоді були такі потужні, ми ж вам допомагали, але ви не пішли до кінця, у правильний фінал. А сьогодні ми вже не можемо вам допомагати, ми не можемо щороку своїм товариствам у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії говорити: а давайте ще раз Україна воюватиме з Росією, ще раз дамо їм декілька сотень мільярдів євро, ще раз приймемо біженців із України. Ми не можемо жити у цьому форматі. Росія не зупиниться. Ще раз говорю: це не Північна Корея", - заявив він.

Теги: #подоляк

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