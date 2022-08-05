5 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 163 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 163 RUSSIAN AGRESSION

5 серпня Міжнародний день світлофора, Всесвітній день устриць (уперше з'явився в США як Національний день устриць), Міжнародний день пива (Щорічне неофіційне свято відзначають у першу п'ятницю серпня. Виник у 2007 році у Санта-Круз, Каліфорнія), День незалежності у Буркіна- Фасо (від Франції. Дата проголошення – 5 серпня 1960), ще сьогодні у США – день Колорадо, а в Хорватії – День перемоги та подяки батьківщині.

У православній церкві святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері та День пам'яті мучеників Трохима, Феофіла та з ними 13 мучеників.

Цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День народження світлофора

Свято відзначається на честь події, що сталася 1914 року. В американському місті Клівленд з'явився перший попередник сучасних пристроїв. Він мав червоний та зелений ліхтарі, а при перемиканні світла видавав звуковий сигнал.

Триколірні світлофори, схожі на сучасні, вперше побачили жителі Детройта та Нью-Йорка у 1920 році. Згодом пристрої стали популярними у різних містах Америки та Європи.

Ще цього дня:

1924 - У Туреччині заборонено багатоженство;

1937 - Початок "Великого терору", за наказом НКВС СРСР № 00447, набрала чинності Постанова Політбюро ЦК КП(б) "Про антирадянські елементи";

1963 - Міністри закордонних справ Великої Британії, СРСР та США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1965 – Почалася війна між Індією та Пакистаном;

1967 - Випущено перший альбом гурту "Pink Floyd";

1991 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши із жердиною на 6 м 10 см.

Церковне свято

День Почаївської ікони Божої Матері, найбільш шанованої святині православних християн. Ікона вже близько 400 років знаходиться у Почаївській лаврі Тернопільської області.

Святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері 5 серпня (за новим стилем) було встановлено на згадку про порятунок Успенської Почаївської Лаври від турецької облоги 1675 року.

Іменини: Андрій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір, Ганна.