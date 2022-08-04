4 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 162 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 162 RUSSIAN AGRESSION

4 серпня – День самотніх працюючих жінок, у Китаї – Ці Сі – свято закоханих, а у США – День берегової охорони.

Православна церква вшановує пам'ять мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії: у Лондоні відкрили перший у світі цирк, а ще винайшли шампанське.

День одиноких працюючих жінок

4 серпня відзначають день, покликаний позначити важливу роль, яку самотні працюючі жінки відіграють у суспільстві.

Внесок жінок в економічну та соціальну сфери складно переоцінити. Але якщо жінка цілком віддається роботі, забуває про особисте життя, то її вважають якоюсь "білою вороною" навіть у прогресивних країнах.

Тому і було створено сьогоднішнє неофіційне свято, ініціатором якого виступила американка Барбара Пейн у 2006 році – засновниця партнерської мережі самотніх працюючих жінок, яке покликанозвернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно обирати свій шлях у житті.

Також цей день спрямований на викорінення синглізму (англ. singlism – стигматизація самотніх людей). Синглізм включає негативні стереотипи і дискримінацію одинаків.

Ці Сі - свято закоханих у Китаї

Свято Ці Сі — одне з найромантичніших традиційних китайських свят. Його відзначають увечері 7-го дня 7-го місяця за традиційним місячним календарем. Звідси ще одна назва – Фестиваль подвійної сімки.

Свято Ці Сі тісно пов'язане з оповіддю про Пастуха і Ткалю — зворушливу історію кохання, що дійшла до нас із давніх-давен. У період династії Сун (960—1279) та династії Юань (1206—1368) у столиці влаштовувалися великі ярмарки, на яких продавалися спеціальні подарунки та речі до свята.

В останні роки свято Ці Сі користується великою популярністю у міської молоді, яка відзначає його як День закоханих.

День берегової охорони США

4 серпня у США відзначають професійне свято — День берегової охорони, затверджене в Америці Радою Міністрів у 1790 році.

Конгрес США під керівництвом Міністра фінансів Олександра Гамільтона був уповноважений розпочати будівництво флоту країни. На той час він складався лише з 10 катерів. І берегову охорону було створено як Службу митних суден, і до 1967 року вона перебувала у підпорядкуванні міністерства фінансів США, а потім — міністерства транспорту США. З 2003 року берегова охорона підпорядкована міністерству внутрішньої безпеки США. А її девіз - "Завжди готовий".

Берегова охорона США є складовою Збройних сил США і призначена для спостереження за виконанням федерального законодавства та гарантування безпеки плавання суден у водах відкритого моря та у внутрішніх водоймах країни.

У Лондоні відкрито перший у світі цирк

Цирк, як вид мистецтва, має багатовікову історію ще за часів Стародавнього Риму. Але цирк у сучасному його вигляді з'явився лише наприкінці 18 століття.

1770 року, повернувшись із військової служби, відставний старший сержант Філіп Астлей заснував у Лондоні школу верхової їзди. Він демонстрував майстерність вершників. Ставилися кінні вистави. Незабаром для цих спортивно-акробатичних видовищ було зведено спеціальну будівлю, яка отримала назву "Амфітеатр Астлі". Будівля мала куполоподібний дах, круглий зал для глядачів, манеж, оркестр і сцену.

4 серпня 1777 року в Лондоні відбулася перша в Європі театралізована вистава. У цирку Астлей переважали кінні номери: фігурна їзда, дресирування, жокеї-акробати, живі піраміди з вершників. Астлей першим показав вольтижування - комплекс гімнастичних вправ на коні, що рухається кроком, риссю і галопом по колу.

Філіп Астлей став засновником першої циркової династії. Він будував і організовував аналогічні підприємства в інших містах. 1782 року відкрилася філія його театру в Парижі. "Амфітеатр Астлі" проіснував до 1895 року і був одним із найпопулярніших розважальних закладів Лондона першої половини 19 століття.

День народження шампанського

4 серпня 1668 року, 354 роки тому, винайшли шампанське

Економом абатства Отвільєр, розташованого в центрі Шампані, чернець-бенедиктинець П'єр Періньйон завідував їстівними запасами та льохом, а на дозвіллі займався експериментами з виробництва різних вин.

І ось, 4 серпня 1668 року отець Періньйон представив здивованій братії чудовий напій: сріблясті бульбашки з тихим шелестом піднімалися з дна келиха, прозора піна іскрилася, мов жива. Це ігристе вино стало прабатьком сучасного шампанського, дата - Днем народження напою, а ім'я Періньйон - згодом маркою французького шампанського преміум-класу.

До речі, Періньйон не тільки першим виготовив шампанське, але також запропонував замість звичайної на той час пробки з промасленої палиці використовувати кіркову, яка застосовується і в наш час.

І хоча винахід шампанського датований 4 серпня 1668, опис технології його виготовлення опублікував лише в 1718 абат Федіно, канонік Реймського собору.

У 1728 році почалася торгівля шампанським, а за рік була заснована перша фірма-виробник шампанських вин "Рюїнар".

Ще цього дня:

1914 – Створено Бойову управу українських січових стрільців – організаційно-координаційний центр легіону УСС;

1914 – У Львові створено Спілку визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 – Під час похорону винахідника телефону Александера Белла у Північній Америці було вимкнено протягом хвилини 13 мільйонів апаратів;

1926 – На площі Пікаділлі встановлені перші в Лондоні світлофори;

1934 - На "Криворіжсталі" запущено першу доменну піч;

1962 - Ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, у тюрмі він провів 28 років;

2020 – Вибухи у порту Бейрута.

Церковне свято

День пам'яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини

Цього дня вшановується пам'ять однієї з найвідоміших жінок в історії релігії — Марії Магдалини, послідовниці Ісуса Христа. Ставлення православної та католицької церков до Магдалини різниться. Якщо в католицизмі її ототожнюють з блудницею з Віфанії, що кається, то в православ'ї Марію шанують виключно як мироносицю.

Марія походила з галілейського міста Магдали. У Новому заповіті її ім'я згадується лише в кількох епізодах. Зокрема, відомо, що Ісус вилікував її від одержимості сімома демонами, після чого вона пішла за Спасителем і почала служити йому. Магдалина була на Голгофі під час страти Христа, а пізніше стала однією з жінок-мироносиць, які прийшли втішити його тіло. Саме Марія Магдалина першою побачила воскреслого Ісуса і сповістила про це чудо апостолам.

Вважається, що Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагала Іоанну Богослову. Смерть її була мирною: свята померла в Ефесі. У православ'ї Марію шанують як рівноапостольну святу.

Іменини: Олексій, Марія, Михайло, Магдалина.