Події

07:10 04.08.2022

4 серпня: Цей день в Україні та в світі

5 хв читати
4 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 162 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 162 RUSSIAN AGRESSION

4 серпня – День самотніх працюючих жінок, у Китаї – Ці Сі – свято закоханих, а у США – День берегової охорони.

Православна церква вшановує пам'ять мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії: у Лондоні відкрили перший у світі цирк, а ще винайшли шампанське.

День одиноких працюючих жінок

4 серпня відзначають день, покликаний позначити важливу роль, яку самотні працюючі жінки відіграють у суспільстві.

Внесок жінок в економічну та соціальну сфери складно переоцінити. Але якщо жінка цілком віддається роботі, забуває про особисте життя, то її вважають якоюсь "білою вороною" навіть у прогресивних країнах.

Тому і було створено сьогоднішнє неофіційне свято, ініціатором якого виступила американка Барбара Пейн у 2006 році – засновниця партнерської мережі самотніх працюючих жінок, яке покликанозвернути увагу оточуючих на право кожної жінки самостійно обирати свій шлях у житті.

Також цей день спрямований на викорінення синглізму (англ. singlism – стигматизація самотніх людей). Синглізм включає негативні стереотипи і дискримінацію одинаків.

Ці Сі - свято закоханих у Китаї

Свято Ці Сі — одне з найромантичніших традиційних китайських свят. Його відзначають увечері 7-го дня 7-го місяця за традиційним місячним календарем. Звідси ще одна назва – Фестиваль подвійної сімки.

Свято Ці Сі тісно пов'язане з оповіддю про Пастуха і Ткалю — зворушливу історію кохання, що дійшла до нас із давніх-давен. У період династії Сун (960—1279) та династії Юань (1206—1368) у столиці влаштовувалися великі ярмарки, на яких продавалися спеціальні подарунки та речі до свята.

В останні роки свято Ці Сі користується великою популярністю у міської молоді, яка відзначає його як День закоханих.

День берегової охорони США

4 серпня у США відзначають професійне свято — День берегової охорони, затверджене в Америці Радою Міністрів у 1790 році.

Конгрес США під керівництвом Міністра фінансів Олександра Гамільтона був уповноважений розпочати будівництво флоту країни. На той час він складався лише з 10 катерів. І берегову охорону було створено як Службу митних суден, і до 1967 року вона перебувала у підпорядкуванні міністерства фінансів США, а потім — міністерства транспорту США. З 2003 року берегова охорона підпорядкована міністерству внутрішньої безпеки США. А її девіз - "Завжди готовий".

Берегова охорона США є складовою Збройних сил США і призначена для спостереження за виконанням федерального законодавства та гарантування безпеки плавання суден у водах відкритого моря та у внутрішніх водоймах країни.

У Лондоні відкрито перший у світі цирк

Цирк, як вид мистецтва, має багатовікову історію ще за часів Стародавнього Риму. Але цирк у сучасному його вигляді з'явився лише наприкінці 18 століття.

1770 року, повернувшись із військової служби, відставний старший сержант Філіп Астлей заснував у Лондоні школу верхової їзди. Він демонстрував майстерність вершників. Ставилися кінні вистави. Незабаром для цих спортивно-акробатичних видовищ було зведено спеціальну будівлю, яка отримала назву "Амфітеатр Астлі". Будівля мала куполоподібний дах, круглий зал для глядачів, манеж, оркестр і сцену.

4 серпня 1777 року в Лондоні відбулася перша в Європі театралізована вистава. У цирку Астлей переважали кінні номери: фігурна їзда, дресирування, жокеї-акробати, живі піраміди з вершників. Астлей першим показав вольтижування - комплекс гімнастичних вправ на коні, що рухається кроком, риссю і галопом по колу.

Філіп Астлей став засновником першої циркової династії. Він будував і організовував аналогічні підприємства в інших містах. 1782 року відкрилася філія його театру в Парижі. "Амфітеатр Астлі" проіснував до 1895 року і був одним із найпопулярніших розважальних закладів Лондона першої половини 19 століття.

День народження шампанського

4 серпня 1668 року, 354 роки тому, винайшли шампанське

Економом абатства Отвільєр, розташованого в центрі Шампані, чернець-бенедиктинець П'єр Періньйон завідував їстівними запасами та льохом, а на дозвіллі займався експериментами з виробництва різних вин.

І ось, 4 серпня 1668 року отець Періньйон представив здивованій братії чудовий напій: сріблясті бульбашки з тихим шелестом піднімалися з дна келиха, прозора піна іскрилася, мов жива. Це ігристе вино стало прабатьком сучасного шампанського, дата - Днем народження напою, а ім'я Періньйон - згодом маркою французького шампанського преміум-класу.

До речі, Періньйон не тільки першим виготовив шампанське, але також запропонував замість звичайної на той час пробки з промасленої палиці використовувати кіркову, яка застосовується і в наш час.

І хоча винахід шампанського датований 4 серпня 1668, опис технології його виготовлення опублікував лише в 1718 абат Федіно, канонік Реймського собору.

У 1728 році почалася торгівля шампанським, а за рік була заснована перша фірма-виробник шампанських вин "Рюїнар".

Ще цього дня:

1914 – Створено Бойову управу українських січових стрільців – організаційно-координаційний центр легіону УСС;

1914 – У Львові створено Спілку визволення України (СВУ) на чолі з Дмитром Донцовим;

1922 – Під час похорону винахідника телефону Александера Белла у Північній Америці було вимкнено протягом хвилини 13 мільйонів апаратів;

1926 – На площі Пікаділлі встановлені перші в Лондоні світлофори;

1934 - На "Криворіжсталі" запущено першу доменну піч;

1962 - Ув’язнення лідера організації Африканський національний конгрес Нельсона Мандели, у тюрмі він провів 28 років;

2020 – Вибухи у порту Бейрута.

Церковне свято

День пам'яті мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини

Цього дня вшановується пам'ять однієї з найвідоміших жінок в історії релігії — Марії Магдалини, послідовниці Ісуса Христа. Ставлення православної та католицької церков до Магдалини різниться. Якщо в католицизмі її ототожнюють з блудницею з Віфанії, що кається, то в православ'ї Марію шанують виключно як мироносицю.

Марія походила з галілейського міста Магдали. У Новому заповіті її ім'я згадується лише в кількох епізодах. Зокрема, відомо, що Ісус вилікував її від одержимості сімома демонами, після чого вона пішла за Спасителем і почала служити йому. Магдалина була на Голгофі під час страти Христа, а пізніше стала однією з жінок-мироносиць, які прийшли втішити його тіло. Саме Марія Магдалина першою побачила воскреслого Ісуса і сповістила про це чудо апостолам.

Вважається, що Магдалина проповідувала християнство у Римі, допомагала Іоанну Богослову. Смерть її була мирною: свята померла в Ефесі. У православ'ї Марію шанують як рівноапостольну святу.

Іменини: Олексій, Марія, Михайло, Магдалина.

Теги: #4_серпня
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу РФ втратила в Україні близько 150 людей особового складу, 15 танків – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, поранено жінку

Глава Нікопольської РВА підтвердив обстріл міста

Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне становище на різних напрямках

Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

ОСТАННЄ

За добу РФ втратила в Україні близько 150 людей особового складу, 15 танків – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Запоріжжя, жертв немає

У Запоріжжі відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя, які постраждали в Оленівці

Генсек ООН оголосив про створення місії зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці

На Одещині викрито начальника митного поста, який вимагав хабарі з експортерів зернових під час блокади українських портів

Ощадбанк оновив програму реструктуризації заборгованості за кредитами для фізосіб

Кабмін має намір спростити дозвільні процедури для оцінки впливу на довкілля під час проєктування об'єктів теплопостачання на альтернативних видах палива

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, п’ятеро – поранено

Сенат США схвалив приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО

Резніков та міністр оборони США обговорили безпеку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА