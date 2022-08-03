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20:48 03.08.2022

Азербайджанська армія повідомляє про взяття під контроль низки висот у Карабаху

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Азербайджанська армія повідомляє про взяття під контроль низки висот у Карабаху

Азербайджанська армія провела в середу операцію у відповідь "Відплата", під час якої було взято під контроль низку висот у Карабаху та знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань (НЗФ), повідомили в середу в міністерстві оборони Азербайджану.

"Члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово розміщено російський миротворчий контингент, грубо порушивши положення заяви від 10 листопада 2020 року, 3 серпня здійснили терористично-диверсійну операцію проти підрозділів Азербайджанської Армії. В результаті загинув наш військовослужбовець Кязимов Анар Рустам оглу" - йдеться у повідомленні військового відомства.

"Крім того, члени незаконних вірменських збройних формувань спробували захопити висоту Гирхгиз, розташовану на гірському хребті, що охоплює територію Кяльбаджарського та Лачинського районів, і спорудити там нові бойові позиції", - наголошується в повідомленні.

В результаті операції у відповідь "Відплата", проведеної підрозділами азербайджанської армії, взяті під контроль висота Гирхгиз, а також висота Сарибаба та інші важливі висоти вздовж Карабахського хребта Малого Кавказу, заявили в Міноборони Азербайджану.

У повідомленні наголошується, що під час операції знищено кілька бойових позицій, живу силу, гаубиці, військову техніку та велику кількість боєприпасів.

У Міноборони зазначили, що "Азербайджанська Республіка неодноразово заявляла про те, що присутність збройних сил Вірменії та незаконних вірменських збройних формувань на територіях Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, всупереч тристоронній заяві, є джерелом небезпеки". "Демілітаризація цих територій, повне виведення звідти вірменських військ та роззброєння незаконних вірменських збройних формувань абсолютно неминуче", - заявили в міністерстві.

У МЗС Вірменії заявили, що вважають неприпустимими спроби Баку змінити правовий режим Лачинського коридору в односторонньому порядку.

"Вважаємо неприйнятними спроби Азербайджану в односторонньому порядку внести зміни до викладеного у тристоронній заяві (Вірменії, Азербайджану та РФ щодо Карабаху - ІФ) правового режиму Лачинського коридору та підтверджуємо, що маршрут Лачинського коридору може бути змінено лише відповідно до плану, затвердженого підписантами тристоронньої заяви", - йдеться у заяві МЗС Вірменії, поширеній пресслужбою у середу.

При цьому досі такого плану, затвердженого у тристоронньому форматі, не існує.

МЗС Вірменії стверджує, що ЗС Азербайджану 3 серпня "вчинили агресію в зоні відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху". Двоє військовослужбовців невизнаної республіки загинули, 14 отримали поранення в результаті обстрілу з боку збройних сил Азербайджану.

 

 

Теги: #азербайджан #контроль #карабах #висоти

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