Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

У середу, о 12:50, російські окупаційні війська обстріляли Чугуїв, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними – "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Загиблий та одна поранена - громадяни РФ. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу", - додав він.