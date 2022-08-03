Події

14:35 03.08.2022

Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

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У середу, о 12:50, російські окупаційні війська обстріляли Чугуїв, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними – "Ураган", касетні снаряди. Є один загиблий, двоє поранені", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Загиблий та одна поранена - громадяни РФ. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу", - додав він.

 

Теги: #війна #обстріл #чугуїв

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