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09:24 02.08.2022

Зеленський змінив керівництво департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ – укази

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Зеленський змінив керівництво департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ – укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України Валентина Безверхого та призначив на цю посаду Олену Яцкевич.

Відповідні укази №№546/2022 та 547/2022 від 1 серпня розміщено на сайті глави держави.

Як повідомлялося, Безверхого було призначено на посаду начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ указом п'ятого президента України Петра Порошенка у квітні 2016 року.

Теги: #сбу #указ #кадри

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