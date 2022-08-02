Зеленський змінив керівництво департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ – укази

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України Валентина Безверхого та призначив на цю посаду Олену Яцкевич.

Відповідні укази №№546/2022 та 547/2022 від 1 серпня розміщено на сайті глави держави.

Як повідомлялося, Безверхого було призначено на посаду начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ указом п'ятого президента України Петра Порошенка у квітні 2016 року.