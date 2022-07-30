"Сентравіс" продовжує роботу з реалізації ресурсозберігаючих проєктів після призупинення через обстріл Нікополя

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., продовжує виробничий процес після його припинення тижнем раніше через обстріли російськими окупантами м.Нікополь Дніпропетровської області.

"Виробництво "Сентравіс" продовжує свою роботу. Все ключове обладнання працює. Команда "Сентравіс" продовжує роботу над ключовими ресурсозберігаючими проєктами", - повідомив директор з продажу (Chief Sales Officer, CSO) Артем Атанасов у листі клієнтам у п'ятницю.

За його словами, виробництво забезпечено трубною заготівлею та усіма необхідними матеріалами.

Крім того, він зазначив, що команда логістики активно працює і постійно шукає найкращі та безпечні способи доставки готової продукції. Офіси продажу компанії відкриті в усьому світі в Ессені, Мілані, Кракові, Лугано, Х'юстоні та Дубаї. Також працюють фінансові та адміністративні відділи підтримки клієнтів.

"Сентравіс" - один із найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб, заснований у 2000 році. Його виробничі потужності розташовані у Нікополі (Дніпропетровська обл.). Входить до топ-10 світових гравців, постачає труби більш ніж у 70 країн світу з різних регіонів, зокрема компаніям Thyssenkrupp, Buhlmann, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen.

На підприємстві до російської агресії працювало понад 1400 осіб.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних та торговельних компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени родини Атанасових.

У власності Centravis Ltd. знаходиться 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".