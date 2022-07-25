Нардеп Кравчук: у "Слузі народу" підтримують кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора, а Совгирі – на посаду судді КС

Депутатська фракція "Слуга народу" підтримує кандидатуру народного депутата Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України, а Ольги Совгирі – як претендента на посаду судді Конституційного суду, повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"У нас сьогодні (25 липня – ІФ) відбулося засідання фракції, і Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу" – ІФ) озвучив інформацію про ці два майбутні кадрові рішення, за якими найближчими днями Верховна Рада голосуватиме. Фракція справді підтримує призначення Андрія Костіна на посаду голови Офісу генерального прокурора", – сказала вона у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок увечері.

Парламентар наголосила, що Костін – професійний юрист, нині він очолює комітет ВР з питань правової політики.

"До того ж, зараз дуже важливим є міжнародний напрям та відстоювання позиції України у міжнародних судах щодо проваджень про військові злочини росіян. Він цією роботою опікувався, ще будучи депутатом. Крім того, ми добре знаємо його як парламентаря, тому рішення підтримати призначення ухвалили дуже швидко", – додала Кравчук.

При цьому заступник голови фракції нагадала, що згідно з процедурою, передбаченою законодавством, генпрокурор призначається на посаду президентом України за згодою Верховної Ради.

Водночас, Кравчук підтвердила інформацію про те, що член фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря претендує на посаду судді КС.

"Можу це також підтвердити: Ольга Совгиря пройшла конкурс ще минулого року і залишився лише фінальний етап, тобто голосування у залі засідань Верховної Ради. Звичайно, підтримуємо цю кандидатуру: Ольга – добрий фахівець у конституційному праві, до того ж зараз вона представник Верховної Ради у Конституційному суді. Тому професіоналізм та принциповість їй точно притаманні", – зазначила вона.

Крім того, за словами Кравчук, обов'язки голови Служби безпеки України поки що виконуватиме Василь Малюк, який, згідно з указом президента, є тимчасовим виконувачем обов'язків керівника СБУ після усунення та подальшого звільнення з цієї посади Івана Баканова.

"Рішення (за призначенням на посаду голови СБУ – ІФ) приймає президент: щойно він вирішить і внесе (відповідне подання до парламенту – ІФ) – ми проголосуємо", – додала заступник голови фракції "Слуга народу".