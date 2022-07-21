Події

10:28 21.07.2022

Окупанти обстріляли вночі склад із гумдопомогою на Миколаївщині, згоріли тисячі тонн продуктів – голова обладміністрації

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Окупанти обстріляли вночі склад із гумдопомогою на Миколаївщині, згоріли тисячі тонн продуктів – голова обладміністрації

Кілька тисяч тонн гуманітарної допомоги знищено у ніч на четвер на Миколаївщині внаслідок ракетного удару російських окупантів по складу, де вона зберігалася, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Російські окупанти двома ракетами обстріляли один із наших складів гуманітарної допомоги о 3-й годині ночі. Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку і тих, хто її потребує", - написав Кім у твіттері в четвер уранці.

Він не уточнив, де саме розміщувався склад, однак прикріпив до повідомлення нічну відеозйомку ракетних ударів, на якій також удалині видно висотну житлову забудову, імовірно, обласного центру – м. Миколаїв.

Теги: #миколаїв #обстріли #кім

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