Окупанти обстріляли вночі склад із гумдопомогою на Миколаївщині, згоріли тисячі тонн продуктів – голова обладміністрації

Кілька тисяч тонн гуманітарної допомоги знищено у ніч на четвер на Миколаївщині внаслідок ракетного удару російських окупантів по складу, де вона зберігалася, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Російські окупанти двома ракетами обстріляли один із наших складів гуманітарної допомоги о 3-й годині ночі. Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку і тих, хто її потребує", - написав Кім у твіттері в четвер уранці.

Він не уточнив, де саме розміщувався склад, однак прикріпив до повідомлення нічну відеозйомку ракетних ударів, на якій також удалині видно висотну житлову забудову, імовірно, обласного центру – м. Миколаїв.

russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.

Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ