Глави МЗС України та Естонії домовилися працювати над посиленням санкцій ЄС, прискоренням постачання важких озброєнь та забезпеченням відповідальності для РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу домовилися працювати над посиленням санкцій ЄС, прискоренням постачання важких озброєнь в Україну та забезпеченням відповідальності для РФ.

"Подальша підтримка України і тиск на Росію були в центрі уваги моєї розмови з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми домовилися разом працювати над посиленням санкцій ЄС, прискоренням постачань важких озброєнь в Україну та забезпеченням відповідальності для Росії", - написав Кулеба у твіттері у вівторок.