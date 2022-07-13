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21:42 13.07.2022

На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

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На переговорах у Стамбулі дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних із механізмами контролю, системою координації, питаннями розмінування - Гутерреш

Сторони переговорів у Стамбулі про експорт продуктів з України через Чорне море дійшли суттєвої згоди з питань, пов'язаних з механізмами контролю, системою координації та розмінування, повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Це був дуже суттєвий прогрес у, я б сказав, широкій угоді. Якщо ви подивитеся на заяву, зроблену міністерством оборони Туреччини, була суттєва згода з багатьох аспектів, а саме з питань, пов'язаних із механізмами контролю, з системою координації, з питаннями розмінування, багатьма конкретними, предметними аспектами. Але, звісно, це була перша зустріч, прогрес був надзвичайно обнадійливий", - сказав Гутерреш на брифінгу в середу.

Він висловив сподівання, що тепер делегації повернуться до своїх столиць і наступні кроки дозволять дійти формальної угоди.

 

 

Теги: #україна #війна #розмінування

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