Суд ЄС визнав допустимим позов Nord Stream 2 щодо оскарження газової директиви ЄС

Суд ЄС (Court of Justice of the European Union) визнав "частково допустимим" позов Nord Stream 2 AG щодо газової директиви ЄС, яка поширила правила внутрішнього ринку природного газу на трубопроводи з третіх країн, цим суд скасував попереднє рішення, йдеться у повідомленні суду.

Директива, що оспорюється, набула чинності 23 травня 2019 року і мала бути імплементована в національне законодавство до 24 лютого 2020 року. Вона зобов'язує операторів магістралей провести виділення на рівні власності операцій щодо транспорту, впровадити недискримінаційний порядок доступу третіх осіб до систем передачі та розподілу на основі публічно оприлюднених тарифів.

У 2020 році Європейський суд відхилив позов про оскарження цієї директиви.

Перша інстанція вирішила, що без транспонуючих заходів, ухвалених державами-членами, директива сама по собі не може створювати зобов'язання для NS2, чим порушує зобов'язання оцінювати наслідки акта по суті, а не по формі, зазначає апеляція. Апеляційний суд дійшов висновку, що ця директива справді поширюється на міжнародні газопроводи з третіми країнами і, зокрема, "Північний потік-2", а дійшовши до протилежного рішення, суд припустився правової помилки. Суд був неправий, вважаючи, що Nord Stream 2 AG не була безпосередньо зачеплена директивою, і скасував рішення, що оскаржується, про неприйнятність поданого позову. Тепер суд має винести рішення по суті позову.

Морський газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Наразі обидві нитки магістралі заповнені газом і готові до роботи. Влада ФРН зупинила процес сертифікації газопроводу, а США внесли проєктну компанію Nord Stream 2 AG до санкційного списку.