Данія має намір підняти виявлений біля "Північного потоку-2" об'єкт за участю оператора проєкту

Данське енергетичне агентство запросило оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG для участі в підйомі з дна Балтики виявленого біля газопроводу об'єкта, повідомило відомство в поширеному пресрелізі.

"З метою подальшого з'ясування природи об'єкта данська влада вирішила підняти об'єкт. У зв'язку з цим, Данське енергетичне агентство запросило оператора трубопроводу - Nord Stream 2 AG - взяти участь в операції", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що об'єкт має циліндричну форму, висоту приблизно 40 см і 10 см у діаметрі та, можливо, є морським димовим буєм. На думку данських експертів, він не становить безпосередньої загрози.