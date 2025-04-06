Інтерфакс-Україна

Події

01:08 06.04.2025

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

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Українка здобула перемогу в індивідуальному багатоборстві на стартовому етапі Кубка світу в Софії з художньої гімнастики, повідомив Національний олімпійський комітет України.

З 4 до 6 квітня у столиці Болгарії Софії проходить стартовий етап Кубка світу з художньої гімнастики в рамках нового змагального сезону. Україну на турнірі представляють дві гімнастки в індивідуальному заліку та збірна команда у групових вправах.

В індивідуальному багатоборстві перемогу здобула Таїсія Онофрійчук - учасниця Олімпійських ігор у Парижі. Вона випередила найближчу суперницю з Болгарії на 3,8 бали та вперше у кар'єрі виборола золоту нагороду на етапі Кубка світу.

Це вже четверта поспіль перемога 16-річної українки в багатоборстві у цьому сезоні - раніше вона тричі вигравала "золото" на етапах Гран-прі.

Фінали в окремих вправах відбудуться завтра, 6 квітня.

Джерело: https://t.me/nocukraine/11827

Теги: #кубок #золото #світу

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