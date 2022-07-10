10 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 137 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 137 RUSSIAN AGRESSION

10 липня у світі відзначають День рибалки, День Миколи Тесли, у США – день штату Вайомінг, у Японії – День натто, у Великій Британії, у Ковентрі – День прекрасної леді Годіви, а на Багамських островах День незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять Святого Самсона Прочанина, а мусульмани відзначають Дні Ат-Ташрик.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

У 1878 в Англії вперше футбольний арбітр використав свисток, у 1925 - у Дейтоні почався "Мавпячий процес" проти викладання теорії Дарвіна, в 1962 в США був запущений супутник зв'язку Telstar-1. 10 липня 1856 року на території Австрійської імперії народився вчений, який і зараз є однією з найбільш обговорюваних персон науки - Нікола Тесла.

День рибалки

У другу неділю липня відзначається професійне свято – День рибалки. Традиційна страва свята – юшка. Класичну юшку варять із трьох або чотирьох видів риб.

Рибальство, під яким розуміють вилов не лише морських та річкових риб, а й інших водних тварин, стало однією з провідних галузей промисловості для багатьох країн, а також складає основну частину експорту. У промисловому масштабі лов риби проводиться з метою використовувати її в харчуванні, а також для отримання риб'ячого жиру.

Ще цього дня:

1991 - Вночі невідомі підірвали два пам'ятники - Степану Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН;

1994 - Леоніда Кучму обрано президентом України.

Церковне свято

Цього дня православна церква згадує Святого Самсона Прочанина, який був лікарем та всіляко допомагав людям.

У Самсонів день увесь народ був на сіножаті. Селяни поспішали впоратися з сіном, бо хвилювалися, що може піти дощ, який його знищить. Важливо, щоб сіно увібрало достатню кількість сонця. Лише тоді воно буде ароматним і довше зберігатиметься. Бувалі люди казали: якщо на Самсона буде дощ, то він литиме до осені. Тому його називали і Самсон-сіногній.

На Самсона також запрошували до будинку мандрівників, пригощали їх та залишали на ніч. Багаті люди давали милостиню жебракам: вірили, що чим більше цього дня віддаси, тим більше заробиш протягом року.

Дні ат-Ташрік

Дні ат-Ташрік — продовження свята жертвопринесення Курбан-Байрам — відзначаються з 11 по 13 день 12 місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджа.

Прочани вирушають до місцевості Міна в ніч першого з днів ат-Ташрік і ночують там. Від ранкового намазу дня Ташрік до післяполуденного намазу третього дня, мусульмани після колективних намазів читають такбір під назвою такбір Ташрік.

Після настання часу Аз-Зуф першого дня ат-Ташрік кидають у три стовпи камінчики, по 7 у кожний. Спочатку у маленький, потім у середній, а потім у великий стовп. При киданні бажано говорити: Аллах Акбар.

На другий день із днів ат-Ташрік повторюється той самий обряд, що й першого дня. Потім, якщо паломника застав захід сонця другого дня в Міні, він зобов'язаний залишитися і кидати камінчики третього дня. Якщо хтось боїться за себе під час тисняви, то може відкласти кидання всіх каменів на третій день, а якщо не може фізично, то доручає іншому. Однак, якщо може виконати сам, доручати іншому не можна.

Іменини: Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Іванна, Жанна та Мартін.