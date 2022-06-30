Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

США звернулися до Південної Кореї з проханням підтримати пропозицію про обмеження цін на російську нафту в рамках санкцій проти РФ, повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на джерела.

"За інформацією джерел, заступник міністра фінансів США Браян Нельсон (...) попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними джерел агентства, питання встановлення граничної ціни на російську нафту "може стати одним із ключових пунктів порядку денного" під час дводенного візиту глави мінфіну США Джанет Єллен до Південної Кореї у липні.

У ході триденної зустрічі лідерів країн G7 у Німеччині раніше в червні, як повідомлялося, було вирішено розпочати технічну роботу навколо ініціативи, яка передбачає встановлення "стелі цін" на російську нафту та газ.

Лідери країн G7 також домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів з Росії, поки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.

Крім того, вони знову заявили про відданість поетапній відмові від російських енергоресурсів.