Події

06:51 30.06.2022

Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

1 хв читати
Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

США звернулися до Південної Кореї з проханням підтримати пропозицію про обмеження цін на російську нафту в рамках санкцій проти РФ, повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на джерела.

"За інформацією джерел, заступник міністра фінансів США Браян Нельсон (...) попросив Південну Корею приєднатися до цього кроку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними джерел агентства, питання встановлення граничної ціни на російську нафту "може стати одним із ключових пунктів порядку денного" під час дводенного візиту глави мінфіну США Джанет Єллен до Південної Кореї у липні.

У ході триденної зустрічі лідерів країн G7 у Німеччині раніше в червні, як повідомлялося, було вирішено розпочати технічну роботу навколо ініціативи, яка передбачає встановлення "стелі цін" на російську нафту та газ.

Лідери країн G7 також домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів з Росії, поки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.

Крім того, вони знову заявили про відданість поетапній відмові від російських енергоресурсів.

 

 

Теги: #сша #нафта #росія #південна_корея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 30.06.2022
Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

Бельгія з 1 липня призупиняє в РФ видачу туристичних віз

21:34 29.06.2022
Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

12:48 29.06.2022
США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

07:03 29.06.2022
Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

06:59 29.06.2022
Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

20:27 28.06.2022
США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

19:38 28.06.2022
Болгарія вирішила вислати 70 співробітників російської дипмісії

Болгарія вирішила вислати 70 співробітників російської дипмісії

18:22 28.06.2022
США впровадили санкції проти майже 60 осіб і декількох десятків російських компаній

США впровадили санкції проти майже 60 осіб і декількох десятків російських компаній

18:07 28.06.2022
США впровадили заборону на імпорт золота з Росії

США впровадили заборону на імпорт золота з Росії

17:35 28.06.2022
Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

Після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі як держав жодних відносин України з цією країною не буде

Підписання транспортного безвізу з ЄС дасть змогу наростити експорт українських товарів - Зеленський

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

Окупанти намагаються блокувати Бахмут і безуспішно наступали в районі с. Спірне - Генштаб

ОСТАННЄ

Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаєву в середу зросла до шести людей, кількість поранених – до шести

Прем'єр-міністр Нідерландів закликає країни НАТО допомагати Україні озброєнням навіть на шкоду безпеці власної території

У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

Минулої доби українська авіація вразила командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, техніку та живу силу ворога

Окупанти завдали авіаудару по нафтопереробному заводу в Лисичанську

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області двоє осіб загинули, двох – поранено

На Харківщині поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли за добу

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, попередньо люди не постраждали

Українські захисники придушили спробу ворожого штурму в районі Дементіївки

За добу харківські рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, піротехніки знищили 10 боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА