У результаті ворожих обстрілів Харкова четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 20 - поліція

Слідчі поліції фіксують наслідки обстрілу Немишлянського та Московського районів Харкова, здійснених російськими окупаційними військами у понеділок.

"Попередньо, четверо людей загинуло, двадцять поранено. Постраждалих доставлено до лікарні. Також в результаті ракетних атак пошкоджено будинки та автомобілі", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце події виїхали керівники відділів поліції та слідчо-оперативні групи. Проводиться огляд місць подій. Слідчі фіксують усі речові докази подальшого розслідування.

Крім того, поліцейські оглядають місце падіння двигуна від реактивної системи залпового вогню в Слобідському районі міста.

"Частина боєприпасу влучила в землю неподалік житлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав. Руйнувань немає", - повідомляє відділ комунікацій.

Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 17:50. Правоохоронці та співробітники ДСНС, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що виявлена частина боєприпасу є двигуном від РСЗВ "Смерч".

Як повідомлялося раніше, голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожих обстрілів Північної Салтівки в Харкові в понеділок увечері 4 особи загинули, 19 (зокрема 4 дитини) - поранено.