Кількість убитих унаслідок вечірнього обстрілу Харкова зросла до чотирьох осіб, поранених до 19 - Синєгубов

Кількість жертв ударів, завданих російськими окупаційними військами по Північній Салтівці в Харкові, зросла до чотирьох осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, є загиблі - 4 людей. Постраждалих - 19, з них 4 дитини. Медики надають всю необхідну допомогу. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що окупанти завдавали ударів виключно по цивільній інфраструктурі – дворах та вулицях.

"Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу - одразу йти до укриття", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, раніше в понеділок волонтер Наталія Попова повідомила, що внаслідок обстрілу Північної Салтівки щонайменше три особи загинули, 15 (зокрема і діти) – поранені.