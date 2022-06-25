Події

19:24 25.06.2022

Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

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Окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові

Ядерна підкритична установка (ЯПУ) "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", розташована на майданчику Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), у результаті чергового обстрілу російськими військами отримала нові пошкодження.

"У результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт завдання додаткової шкоди будинкам та інфраструктурі промислового майданчика", - повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

Зокрема, пошкоджено північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки, вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції, вентиляційну трубу основної будівлі установки, систему охолодження клістронної галереї прискорювача, корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення, обшивку основної будівлі установки. Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень, але цим роботам перешкоджає постійна небезпека нових обстрілів.

Станом на 25 червня "Джерело нейтронів" залишається в глибокому підкритичному стані (режим "тривалий зупин"), в який було переведено 24 лютого. Зовнішнє електропостачання установки відсутнє. Оперативний персонал контролює стан ЯПУ "Джерело нейтронів" і продовжує вживати заходів щодо усунення наслідків бойових дій та підтримки у працездатному стані обладнання ядерної установки, але його робота ускладнена, а іноді й неможлива через небезпеку нових обстрілів майданчика.

Радіаційна ситуація в експериментальному залі будівлі ЯПУ за показниками переносного дозиметра в межах норми.

"Від початку відкритої агресії РФ проти України територія інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється/зазнає бомбардування з боку російських військ. Інфраструктурі інституту вже завдано катастрофічної шкоди. Під обстріл потрапила і безпосередньо ЯПУ "Джерело нейтронів". Ймовірність нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів", які можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки, залишається високою через постійні обстріли російськими військами", - наголошують у ДІЯРУ.

У ДІЯРУ вкотре звертають увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. "Продовження бомбардування та/або обстрілу майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - зазначають у Держінспекції.

Як повідомлялося, після 24 лютого ЯПУ неодноразово зазнавала ворожих обстрілів. Увечері 10 березня внаслідок російського бомбардування було пошкоджено лінії електропостачання, що змусило припинити електроживлення "Джерела нейтронів". 27 березня установка знову потрапила під обстріл, в результаті чого теплоізоляційна обшивка будівлі зазнала значних пошкоджень, також було зафіксовано часткове обсипання матеріалів облицювання в експериментальному залі установки.

 

 

 

Теги: #харків #ядерна_установка #обстріл

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