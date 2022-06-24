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08:47 24.06.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, піротехніки знищили 11 ворожих боєприпасів

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За добу харківські рятувальники здійснили 29 оперативних виїздів, піротехніки знищили 11 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, 18 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 16 пожеж, викликаних обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (5), Ізюмському (5), Харківському (4) та Богодухівському (1) районах області. Горіли приватні будинки, господарські будівлі, автомобілі, адміністративні та виробничі будівлі, а також екосистеми", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, вранці 23 червня в Балаклії в результаті обстрілу спалахнули одразу близько 50 дерев'яних сараїв, 4 гаражі та автомобіль. Пожежний підрозділ виїхав на місце пожежі о 5:35, а о 7:49 вогонь було ліквідовано.

О 7:46 один із снарядів влучив до приватного будинку у Чугуєві. Там постраждали 4 особи. Пожежу на площі 70 кв. ліквідовано об 11:10.

На території Донецької громади спалахнула хвойна підстилка у хвойному лісі. Вогонь поширився на площу 6 га. Його гасили пожежні підрозділи Андріївської місцевої пожежної команди, Ізюмського лісгоспу та 15 Державної пожежно-рятувальної частини.

Через обстріли, які зазнали Циркуни близько 20:00, там почалося відразу 3 пожежі. Горіли 3 двоповерхові будинки на загальній площі 850 кв.м. Останній осередок займання було ліквідовано за 3,5 години, о 23:30.

О 22:40 у Дергачах ворожий снаряд вдарив у приватний двір, спалахнули гараж, літня кухня, господарська споруда та 2 автомобілі. Вогонь охопив 80 кв. Його загасили о 1:20.

24 червня близько 00:26 ворожа ракета влучила до спорткомплексу одного з вишів у Київському районі Харкова. Будівля зазнала значних руйнувань, сталася пожежа на площі 200 кв.м. До її ліквідації було залучено 5 оперативних відділень ДСНС. О 4:09 пожежникам вдалося загасити вогонь. Попередньо постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж доби ліквідували 11 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #харків #рятувальники

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