Події

14:19 22.06.2022

Російського гумориста Галкіна виключено з переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України

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Російського гумориста Галкіна виключено з переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України

Російського гумориста Максима Галкіна виключено з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, свідчать дані з сайту Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, Галкіна було внесено Міністерством культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, у листопаді 2021 року.

За даними сайту Мінкультури, останні зміни до переліку було внесено 21 червня 2022 року (які саме не зазначено), після чого дані про Галкіна з нього зникли.

Отже, кількість осіб у цьому переліку скоротилася до 209 осіб.

Теги: #перелік #галкін

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