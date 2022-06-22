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12:39 22.06.2022

Нардепы предлагают не мобилизовывать военнообязанных, близкие родственники которых погибли - законопроект

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Группа народных депутатов предлагает расширить перечень военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Соответствующий законопроект №7481 о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрирован в Верховной Раде в среду, сообщает сайт украинского парламента.

Текст законопроекта пока не обнародован на сайте, однако один из его авторов, заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») разместила в Фейсбуке скрин сравнительной таблицы к законопроекту.

Согласно предлагаемым изменениям, не подлежат призыву во время мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Согласно законопроекту к близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат (сестра) погибших или пропавших без вести.

 

Теги: #мобилизация
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