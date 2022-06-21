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18:38 21.06.2022

У період воєнного стану до паспорта громадянина не вноситимуть електронний підпис - рішення Кабміну

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У період воєнного стану до паспорта громадянина не вноситимуть електронний підпис - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів встановив, що в період дії воєнного стану до паспортів громадянина України під час виготовлення не вноситимуть засоби кваліфікованого електронного підпису та шифрування.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, встановлено, що в період дії воєнного стану та протягом трьох місяців із дня його припинення або скасування, виготовлення та видача паспорта громадянина України здійснюються без внесення до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, засобів кваліфікованого електронного підпису та шифрування.

 

Теги: #електронний_підпис

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