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14:49 21.06.2022

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

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Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено депо Харківського метро, поранено співробітника підприємства - Терехов

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова в ніч на 21 червня зафіксовано руйнування цивільних та інфраструктурних об'єктів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ситуація напружена. Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Були нічні прильоти. Декілька мікрорайонів Харкова одразу були піддані бомбардуванням і ракетним ударам. Є руйнування цивільних та інфраструктурних об'єктів, зокрема - депо метрополітену... Унаслідок удару одна людина була поранена", - наведено слова Терехова.

За його словами, на момент удару в депо було декілька поїздів. Наразі на місці події працюють рятувальники, територію розміновують, після чого почнуть розбирати завали.

За словами Терехова, у зв'язку з цим внесено зміни до роботи метро.

Раніше у вівторок пресслужба Харківського метрополітену повідомила, що з технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів на ділянці від ст. "Академіка Барабашова" до ст. "Героїв Праці". Водночас, за інформацією пресслужби, всі станції підземки, включно з цими, продовжують працювати як тимчасове укриття.

Як повідомлялося, Харківський метрополітен вже зупиняв рух поїздів дільницею від ст. "Академіка Барабашова" до ст. "Героїв Праці" з 12 до 17 червня.

Теги: #харків #обстріли

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