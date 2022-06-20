Події

17:16 20.06.2022

Унаслідок ворожого ракетного удару по Люботину пошкоджено навчальний заклад, у якому розміщувався центр з гуманітаркою

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Унаслідок ворожого ракетного удару по Люботину пошкоджено навчальний заклад, у якому розміщувався центр з гуманітаркою

 У ніч на 20 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Люботину (Харківська обл.), унаслідок якого пошкоджено низку будівель, зокрема й ту, в якій розміщувався центр видачі гуманітарної допомоги.

"19 червня 2022 року близько 23:30 військовослужбовці країни-агресора здійснили ракетний обстріл Люботина. Унаслідок двох вибухів пошкоджено навчальний заклад, де розміщувався центр із видачі гуманітарної допомоги. Ударною хвилею та уламками пошкоджено низку приватних будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

20 червня керівництво Харківської окружної прокуратури разом із поліцейськими оглянуло місце події. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Управління СБУ в Харківській області, процесуальне керівництво – облпрокуратура.

Теги: #удар #люботин

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