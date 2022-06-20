Україна завдала ракетного удару по захоплених РФ бурових вежах у Чорному морі - нардеп

Україна завдала ракетного удару по захоплених унаслідок окупації Криму бурових вежах у Чорному морі, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

"ЗСУ завдали ракетного удару по "вежах Бойка". Тепер русня не зможе видобувати газ в українському Чорному морі. В 2014 році Росія захопила бурові платформи за 100 км від Одеси та за 150 км від Криму. Окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки", - написав він.

Цю інформацію також підтвердив у своєму телеграм-каналі так званий глава Криму Сергій Аксьонов. "Сьогодні близько 8 ранку ворожі підрозділи завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", - сказав він.

Як повідомлялося, минулих вихідних російські війська вкотре завдали ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ (Полтавська обл.), також під обстріл потрапили Шебелинський НПЗ у Харківській області, міні-НПЗ/нафтобаза – в Дніпропетровській.

Після окупації Росією Криму у 2014 році самопроголошена влада оголосила своєю власністю континентальний шельф півострова, а також майно ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Зокрема, було захоплено так звані вежі Бойка: придбані за $800 млн у 2011-2012 роках дві СПБУ п'ятого покоління ("Петро Годованець" та "Незалежність").