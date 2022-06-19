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16:45 19.06.2022

Через посилення обстрілів Харкова Терехов відмовився від відрядження в Мадрид і просить городян бути обережнішими

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Через посилення обстрілів Харкова Терехов відмовився від відрядження в Мадрид і просить городян бути обережнішими

Міський голова Харкова Ігор Терехов не поїде до Мадрида, де планував взяти участь у форумі, присвяченому післявоєнній відбудові Харкова.

"Останні кілька днів були в Харкові дуже неспокійними. Я прийняв рішення - в цій ситуації не їхати в заплановану поїздку в Мадрид", - сказав Терехов у відеозверненні, опублікованому в його телеграм-каналі 19 червня.

"Мені необхідно бути з вами (харків'янами - ІФ), бути в місті для більш ефективної координації з військовими з оборони Харкова і для забезпечення максимальної життєдіяльності міста і чіткої роботи наших комунальних підприємств", - додав міський голова.

Він повідомив, що форум буде проведено дистанційно.

"Запланований мадридський форум ми проведемо дистанційно. Сподіваюся, він буде таким же ефективним, як і зустріч наживо. Я впевнений, ми покладемо початок наших взаємин з інвесторами і донорами. Я впевнений, що ми відбудовуватимемо наше місто в тих темпах, в яких планували", - сказав Терехов.

Він також закликав городян не нехтувати заходами безпеки, зокрема й інформаційною.

"Вас же, дорогі харків'яни, прошу берегти себе. Поменше перебувати поза домом або укриттями. Не забувайте, що війна триває, і ворог не тільки посилив обстріли, а й робить наголос на дезінформації харків'ян. Тому прошу вас вірити не тому, що незрозумілі люди вивішують у вас на під'їздах або розповідають в чергах, а користуватися перевіреною достовірною інформацією", - сказав Терехов.

Як повідомлялося, 20 червня Ігор Терехов планував поїхати на форум в Мадрид, щоб зустрітися з британським архітектором і дизайнером Apple Park Норманом Фостером і інвесторами з приводу післявоєнного відновлення міста. Це мало бути його перше відрядження за кордон після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

 

Теги: #харків #обстріли #терехов

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