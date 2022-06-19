Втрати окупантів за минулу добу становили 250 військових, вертоліт і три артилерійські системи - Генштаб

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 250 людей особового складу, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.06 орієнтовно становили особового складу близько 33600 (+250) осіб, танків 1468 (+3) од, бойових броньованих машини 3577 (+4) од., артилерійських систем 745 (+6) од., РСЗВ 235 (+2) од.", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російська армія втратила один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету і 10 одиниць автомобільної техніки і автоцистерну.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - наголошується в зведенні.