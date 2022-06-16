Події

11:01 16.06.2022

У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

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У Лисичанську сотні людей застрягли у підвалах, багато хто без їжі та води - ДСНС

Ситуація на Луганщині залишається важкою, під прицільним вогнем російських військ уся територія області. Протягом доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнування у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Ворог продовжує тактику тотального знищення і вкотре завдав ударів по Лисичанську. В місті пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС вкотре виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок обстрілів. Сотні людей застрягли у підвалах. Багато хто сидить без їжі та води", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що рятувальники продовжують підвезення води та продуктів харчування до міста. Так, минулої доби до Лисичанська було доставлено гуманітарну допомогу та понад 30 тонн води.

Теги: #лисичанск #гсчс

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