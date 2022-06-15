Порошенко про Мінські домовленості: Ми отримали вісім років, щоб створити ЗСУ та відновити економіку

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Євросолідарність") Петро Порошенко переконаний, що підписання Мінських домовленостей дало змогу Україні отримати час для розвитку та зміцнення Збройних сил і відновлення економічного зростання.

Як повідомляє пресслужба "Євросолідарності", про це Порошенко заявив в інтерв'ю журналістові Віталію Портникову для спільного проекту "Радіо Свобода", телеканалів "Еспрессо" і "Настоящее время".

"Ми домоглися реалізації того, чого хотіли. Ми не вірили Путіну, як не віримо зараз. Нашим завданням було, по-перше, відвести загрозу або принаймні відтермінувати війну. Вибити собі вісім років, щоб ми відновили економічне зростання і побудували міць Збройних сил. Це було перше завдання – і його було досягнуто", - сказав Порошенко.

За його словами, "як казав Сунь-Цзи, найголовніша перемога у війні означає не військову перемогу, а мистецтво уникнути війни".

"Питання чи можна взагалі з Путіним уникнути війни? Я хочу наголосити, що протягом років мого президентства ескалації до повномасштабного конфлікту нам вдавалося уникнути. Я це не зараховую тільки до своїх переваг, але для України це було дуже важливе завдання", - зазначив нардеп.

Він додав, що, можливо, "Путін став менш адекватним у 2022 році й перестав сприймати українські та глобальні світові реалії".

"Можливо, це зіграло і з ним, і з Росією дуже злий жарт. У цій ситуації я можу наполягати – Україна точно переможе, з Україною зараз весь світ. І чим швидше Росія визнає суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів, тим менше це буде мати руйнівні наслідки для Росії", - резюмував Порошенко.