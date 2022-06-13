Події

22:05 13.06.2022

На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

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На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

Українські військовослужбовці знищили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у понеділок 48 осіб особового складу російських окупантів, сім одиниць техніки, що належала їм, включно з безпілотним літальним апаратом, два склади з боєприпасами та один склад.

"Сьогодні, 13 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48, БМП – 1, спеціальної техніки – 1, мінометів – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, склад із б/п – 2, склад із ПММ – 1" , - повідомляється на сторінці ОТУ "Схід" у фейсбуці в понеділок.

 

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

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