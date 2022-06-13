Події

13:55 13.06.2022

Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

1 хв читати
Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

Російські окупанти у понеділок завдали ракетного удару по Прилуках (Чернігівська обл.), зафіксовано приліт трьох ворожих ракет, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано прильоти трьох ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав Чаус у телеграмі.

Він закликав громадян не зазначати місця прильотів.

Теги: #прилуки #удар #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:20 11.06.2022
Ворог завдав удару Чортківському району, фахівці на місці

Ворог завдав удару Чортківському району, фахівці на місці

15:41 09.06.2022
Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

07:54 06.06.2022
Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

15:24 05.06.2022
Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

10:44 05.06.2022
Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

07:58 05.06.2022
Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

14:41 04.06.2022
Українські військові моряки за добу збили 4 російські ракети

Українські військові моряки за добу збили 4 російські ракети

13:50 04.06.2022
Шість ракет випустили росіяни по Сумській області, ворожий літак не перетинав кордон, уточнив голова ОВА

Шість ракет випустили росіяни по Сумській області, ворожий літак не перетинав кордон, уточнив голова ОВА

08:21 04.06.2022
Літаки РФ запустили крилату ракету по сільськогосподарському підприємству на Одещині

Літаки РФ запустили крилату ракету по сільськогосподарському підприємству на Одещині

16:28 02.06.2022
Росія переходить на посилений режим виробництва стрілецької техніки й ракет

Росія переходить на посилений режим виробництва стрілецької техніки й ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

Окупанти в Маріуполі планують обмежити видачу гумдопомоги та знести зруйновані будинки до вересня – радник мера

ОСТАННЄ

Близько ста маріупольців приїжджають на добу на підконтрольну Україні територію – мер

Голова Нацполіції: У реєстрі членів НЗФ вже понад 2 млн записів

Голова Нацполіції: Ми збираємо інформацію про воєнні злочини на окупованих територіях, після їх звільнення доведемо справи до суду

У вівторок і середу в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Під час ворожих обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, зокрема 5 дітей – глава Нацполіції

Суд заарештував майно російського олігарха на території України на суму понад 53,4 млн грн

Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства

Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

Хтось у Німеччині думає, що до війни далеко. Це неправда - Кличко для Bild

Чистий приплив людей в Україну через західний кордон відновився цими вихідними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА