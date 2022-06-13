Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

Російські окупанти у понеділок завдали ракетного удару по Прилуках (Чернігівська обл.), зафіксовано приліт трьох ворожих ракет, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано прильоти трьох ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав Чаус у телеграмі.

Він закликав громадян не зазначати місця прильотів.