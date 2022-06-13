Через ворожі обстріли на Харківщині за добу вигоріло понад восьми гектарів екосистем

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, 14 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами – 7.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (3), Ізюмському (3) та Богодухівському (1) районах області. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, складська будівля, а також вигоріло понад 8 га екосистем",- повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі у Балаклії. Там горіли 2 житлові будинки на площі 1000 та 500 кв.м. Силами підрозділів ДСНС пожежі було ліквідовано.

О 14:00 в результаті ворожих обстрілів спалахнув хвойний ліс у Високоборському лісництві Ізюмського району області. Полум'я охопило площу близько 4 га. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно підрозділ ДСНС, а також Андріївська місцева пожежна команда. Спільними зусиллями о 16:20 вогонь вдалося ліквідувати.

Крім того, о 13:24 на території господарського двору Свято-Архістратиго-Михайлівського жіночого монастиря у с. Світловщина розпочалася пожежа, не пов'язана з обстрілами. До місця події було направлено 3 відділення рятувальної служби на автоцистернах із міста Лозова. Вогонь охопив площу близько 800 кв. Горіли сінник і покрівля господарської будівлі. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалося ліквідувати. Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.