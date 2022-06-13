13 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 110 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 110 RUSSIAN AGRESSION

13 червня в Україні – День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році, Міжнародний день швейної машинки, Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, День божої корівки, в Естонії, Латвії та Литві – День жертв комуністичних репресій, в Аргентині – День письменника, в Угорщині – День винахідника.

Православна церква вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Єрмія та День Святого Духа. У католиків – День святого Антонія.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День визволення Маріуполя від російських окупантів

На світанку 13 червня 2014 року розпочалася активна фаза штурму Маріуполя. Штаб-квартиру бойовиків зачищали бійці батальйону "Азов". Крім них, Маріуполь звільняли дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-а бригада Національної гвардії та бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Бій тривав кілька годин. Звільнення Маріуполя стало переломним моментом під час російсько-української війни у 2014 році та завадило подальшій окупації України.

2022 року агресор знову захопив героїчне місто. Але наша армія зможе відбити український Маріуполь. #stoprussia

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 18 грудня 2014 року, яка закликає держави вживати дієвих заходів щодо ліквідації будь-яких видів дискримінації людей, які страждають на альбінізм. А також ініціювати проведення заходів у сфері освіти та підвищення поінформованості громадськості про це захворювання.

Згідно зі світовою статистикою, на 20 тисяч дітей народжується одна дитина з альбінізмом — частковою або повною відсутністю пігменту меланіну. Люди-альбіноси мають дуже світлу шкіру, біляве волосся та вії.

День швейної машинки

У цей день 1790 року англійський винахідник Томас Сейнт запатентував конструкцію першої швейної машинки. Тоді його винахід не набув широкого розповсюдження. Через 80 років Вільям Ньютон Вілсон знайшов малюнки та креслення Сейнта в Лондонському патентному бюро та зробив робочу модель швейної машинки, яка зараз належить Лондонському музею науки.

День божої корівки

Божа корівка, або сонечко в багатьох культурах світу вважалася і вважається символом удачі. Десь її вважають комахою, яка є посланцем Небес, що надає зв'язок миру з Богом. Десь вірили в те, що сонечко пов'язує світ живих людей із потойбічним світом. У низці культур вбивство цієї комахи було заборонено.

Саме із фольклором та давніми віруваннями пов'язана і етимологія назви комахи. У більшості культур назва цього жука пов'язана з Богом чи Дівою Марією, а також християнськими святими. У деяких культурах простежується асоціація із Сонцем.

Поширені сонечка практично у всіх широтах, за винятком Антарктиди та зони вічної мерзлоти.

Ще цього дня:

1971 - Газета "Нью-Йорк Таймс" розпочала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну;

1983 - На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 - Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, яка залишила межі Сонячної системи;

2000 - У Пхеньяні відбулася перша зустріч між лідерами Північної та Південної Кореї;

2014 - Українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять апостола Єрмія. Святий був одним із 70 апостолів. Він обіймав посаду єпископа і зазнав багатьох гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру. Мав дар зцілення і передбачення.

День Святого Духа

Наступного за Трійцею понеділка відбувається свято на честь Святого Духа. Встановлене Церквою "заради величі Пресвятого і Животворчого Духа, котрий один є від Святої та Живоначальної Трійці", на опір вченню єретиків, які відкидали Божество Святого Духа та єдиносутність Його з Богом Отцем і Сином Божим.

День святого Антонія

День пам'яті святого Антонія католицька церква святкує 13 червня. Його мощі знаходяться в Падуї (Італія), у величній базиліці, спорудженій на його честь і яка стала не лише одним з головних францисканських духовних центрів, а й найвідомішою на весь світ святинею, яку щорічно відвідують мільйони паломників.

Святий Антоній Падуанський - один із найулюбленіших і найшанованіших святих Католицької церкви.

Він народився близько 1195 року в Лісабоні, у заможній родині і при хрещенні отримав ім'я Фердинанд. У 15-річному віці він вступив до монастиря Ордену регулярних каноніків святого Августина в Коїмбрі, де здобув солідну біблійну освіту, а в 1220 році був висвячений на священика.

Тоді ж до церкви Святого Хреста в Коїмбрі було привезено останки п'яти францисканських першомучеників, які загинули під час своєї місії в Марокко, де вони проповідували серед мусульман. Це справило на молодого священика таке глибоке враження, що він вирішив стати францисканцем. В общині Менших Братів йому дали ім'я Антоній.

Після місіонерської подорожі до Північної Африки, яку Антоній змушений був перервати через тяжку хворобу, він вирушив до Італії. Глибоке знання біблійних текстів, красномовство та вміння привернути увагу слухачів збирали з його проповіді безліч народу. Крім того, він викладав богослов'я у Болоньї, Монпельє, Тулузі та Падуї і став одним із перших організаторів системи освіти в Ордені. Останні роки життя Антоній провів у Падуї, де й помер 13 червня 1231 року.

Антоній залишив по собі пам'ять не лише як про прекрасного священика, проповідника і богослова, але й як про великого чудотворця: Господь чинив через нього численні чудеса, щоб явити Свою всемогутність, славу та милосердя навіть закоренілим грішникам та допомогти їм знайти шлях істини у зверненні до Богові.

Мабуть, не було людини, яка, якось зустрівши Антонія, засумнівалася б у його святості. Тому не дивно, що він був зарахований Папою Григорієм IX до лику святих вже 1232 року — менш ніж за рік після смерті.

Іменини: Борис, Микола, Пилип, Роман, Христина, Герман.