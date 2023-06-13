13 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 475 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 475 RUSSIAN AGRESSION

13 червня - Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, День сонечок, День швейної машинки, День народження шпильки, Всесвітній день софтболу, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій, Всесвітній день пам'яті домашніх тварин.

В Естонії, Латвії та Литві - День жертв комуністичних репресій, в Аргентині - День письменника, в Угорщині - День винахідника.

День святого Антонія у католиків.

Православна церква вшановує пам'ять святого Єрма.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Альбінізм являє собою рідкісну, незаразливу, генетично успадковану відмінність, присутню при народженні. У разі альбінізму майже всіх типів для його передання носіями такого гена мають бути обоє батьків, навіть якщо вони самі на альбінізм не страждають. Такий стан трапляється в осіб обох статей незалежно від етнічної приналежності та в усіх країнах світу.

Альбінізм обертається нестачею пігменту (меланіну) у волоссі, шкірі та очах, що спричиняє вразливість від сонячних променів і яскравого світла. У результаті майже всі люди, які страждають на альбінізм, мають порушення зору і тяжіють до розвитку раку шкіри. У деяких країнах більшість осіб, які страждають на альбінізм, помирають від раку шкіри у віці 30-40 років. Крім того, альбінізм часто є причиною порушень зору різного ступеня тяжкості. Відсутність меланіну, який є центральним фактором альбінізму, не піддається лікуванню.

День швейної машинки

В Англії винахідник Томас Сент отримав 13 червня 1790 року патент на конструкцію першої швейної машинки, яка, однак, не набула поширення, а призначалася для зшивання шкіри та парусини. Ця дата і стала підставою для неофіційного святкування Дня швейної машинки.

Запатентовано безпечну шпильку

13 червня 1825 року нью-йоркський механік Волтер Гант запатентував безпечну шпильку. Йому потрібно було терміново заплатити борг у 15 доларів, а грошей не було. Подумавши кілька годин, він зробив ескіз простенької дротяної застібки. З одного кінця в неї була кільцева пружинка, а з іншого пластинчастий замочок для кінчика голки. І того ж дня продав права на свій винахід за 400 доларів.

День визволення Маріуполя від проросійських терористів

Пам'ятна дата, яку відзначали щорічно 13 червня (до 2022 року, коли місто вдруге захопили російські окупанти). Цього дня 2014 року українська армія звільнила Маріуполь на Донеччині від російських і проросійських бойовиків.

Ще цього дня:

1971 - Газета "Нью-Йорк Таймс" почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну;

1983 - На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 - Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, який залишив межі Сонячної системи;

2000 - Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який 1981 року вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II;

2014 - Українські війська звільнили місто Маріуполь від проросійських терористів

Церковне свято

Цього дня вшановували святого Єрма - апостола від сімдесяти. Святий Єрм був єпископом у Філіппополі Фракійському. Проповідуючи Євангеліє, він зазнав багато гонінь і скорбот від язичників, але помер своєю смертю.

День святого Антонія

Католицька церква святкує День святого Антонія 13 червня. Його мощі спочивають у Падуї (Італія), у величній базиліці, спорудженій на його честь, що стала не лише одним із головних францисканських духовних центрів, а й найвідомішою на весь світ святинею, яку щороку відвідують мільйони паломників.

Він народився близько 1195 року в Лісабоні, у знатній сім'ї та при хрещенні отримав ім'я Фердинанд. У 15-річному віці він вступив до монастиря Ордену регулярних каноніків святого Августина в Коїмбрі, де здобув солідну біблійну освіту, а 1220 року його висвятили на священика.

Після місіонерської подорожі до Північної Африки, яку Антоній змушений був перервати через важку хворобу, він вирушив до Італії. Глибоке знання біблійних текстів, красномовство і вміння привернути увагу слухачів збирали на його проповіді безліч народу. Крім того, він викладав богослов'я в Болоньї, Монпельє, Тулузі та Падуї і став одним із перших організаторів системи освіти в Ордені. Останні роки життя Антоній провів у Падуї, де і помер 13 червня 1231 року.

Іменини: Борис, Веремій, Христина, Миколай, Роман, Філіп