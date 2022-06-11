Російська армія обстрілює українські поля запалювальними снарядами - Єрмак

Росіяни обстрілюють українські поля запалювальними снарядами, написав у телеграм-каналі в суботу глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Він доклав до тексту відео пожежі на полі, засіяному пшеницею.

"Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть знищити український урожай. Наші воїни гасять пожежу, але «продовольчий тероризм» повинен бути зупинений. З нашими союзниками ми обговорюємо шляхи вирішення продовольчої кризи", - написав Єрмак.