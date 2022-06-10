Відновлено електропостачання спального району Харкова, що найбільше постраждав від ворожих обстрілів

Фахівці АТ "Харківобленерго" відновили подачу електроенергії до будинків та об'єктів інфраструктури на Північній Салтівці (району Харкова, який зазнавав масованих обстрілів з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну).

"Енергетики усунули пошкодження на живильній лінії від підстанції "Барабашова" до електричних мереж житлового масиву. Спільно з комунальниками фахівці обленерго обстежили та подали напругу на електрощитові будинків. Наразі на Північній Салтівці, а це 125 тисяч особових рахунків, усі висотки, що перебувають у задовільному стані, забезпечені електрикою", - повідомляє пресслужба "Харківобленерго"

Через бомбардування та інтенсивні артобстріли Північна Салтівка залишалася без електрики понад три місяці. Більшість місцевих жителів змушені були покинути власні домівки. Ті, хто таки вирішив залишитися, був змушений готувати їжу на вогні та набирати воду в джерелі. Щоб зарядити телефони та ліхтарі, людям доводилося йти пішки до найближчої станції метро. Після того, як українські військові відтіснили окупантів й інтенсивність ворожих обстрілів зменшилася, ремонтні бригади Салтівського та Центрального РЕМ розпочали відновлювальні роботи. Для їх проведення та відновлення подачі електроенергії знадобився майже місяць.