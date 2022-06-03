Під санкції ЄС потрапили ще понад 60 фізосіб та 18 організацій із РФ - документ

Євросоюз у п'ятницю впровадив санкції стосовно 65 фізичних та 18 юридичних осіб із Росії, пов'язаних із оборонним сектором, політичною діяльністю, а також роботою у ЗМІ, йдеться в Офіційному журналі ЄС.

Згідно з оприлюдненим у журналі документом, під санкції потрапили начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, донька та син прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавета та Микола, а також його дружина Тетяна Навка. У санкційному списку опинилася також олімпійська чемпіонка і голова ради директорів холдингу "Национальная Медиа Группа" Аліна Кабаєва.

Санкційні обмеження впроваджують і проти керівника "Роскомнадзора" Андрія Ліпова та деяких журналістів із російських ЗМІ.

Крім цього, ЄС упровадив санкції стосовно "голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" Володимира Сальдо та "заступника голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирила Стремоусова.

Також під санкціями опинилися Марина Мордашова - дружина бізнесмена Олексія Мордашова, син бізнесмена Євгена Пригожина - Павло Пригожин, російські бізнесмени Едуард Худайнатов та Аркадій Волож.

Крім того, у санкційному списку опинилися офіцери ЗС РФ, підрозділи яких брали участь у війні проти України в районі Бучі.

Під санкції не потрапив голова РПЦ патріарх Кирило: проти пропозиції щодо обмежувальних заходів проти нього, як повідомлялося, виступала Угорщина.

До санкційного списку ЄС включені і компанії, зокрема - ПАТ "Сухой", ПАТ "КАМАЗ", СК "Независимая страховая группа", АТ "Военторг", АТ "Оборонэнерго", АТ "Воентелеком", ТОВ "ВоенТекстильПром".